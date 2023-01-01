الفصائل الفلسطينية تثمّن قطع نيكاراغوا علاقاتها بـ"إسرائيل"

غزة/سما/

نوّهت الفصائل الفلسطينية، السبت، بإعلان حكومة جمهورية نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية بكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت نيكاراغوا، في وقت سابق اليوم، قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية بكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت نائبة رئيس البلاد إنّ "حكومة إسرائيل فاشية وترتكب إبادة جماعية"، مؤكّدةً أنّ سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الإطار، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، السبت، بالإجراء الذي اتخذته حكومة نيكاراغوا، ردّاً على استمرار حملة الإبادة الوحشية في قطاع غزة، وتوسيع حكومة الاحتلال الإرهابية حربها في لبنان.

وقالت حماس في البيان: "نعدُّ هذا الإعلان خطوة شجاعة في طريق عزل هذا الكيان الفاشي وتجريم سلوكه، وفضح انتهاكاته الواسعة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، والتي تتم بغطاء من واشنطن وبعض القوى الغربية، سياسياً وعسكرياً ".

وثمّنت حماس "وفاء نيكاراغوا بالتزاماتها الأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة"،داعيةً دول العالم كافة إلى "إعلان موقف واضح بشأن هذه العربدة الإسرائيلية تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة".

الجهاد الإسلامي: الخطوة رسالة إلى الدول المطبعة مع الاحتلال

بدورها، أشادت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، بالخطوة التي أقدمت عليها حكومة نيكاراغوا.

وقالت الحركة "إننا نضع هذا الموقف، الذي سبقت إليه عدد من بلدان أميركا اللاتينية، برسم الحكومات العربية والمسلمة المطبّعة مع الكيان المجرم، ولاسيما تلك التي توفر له شريان الإمداد الاقتصادي وخطوط الدعم"، و"تثير التساؤل بشأن صدق التزامها شعارات العروبة والإسلام التي ترفعها".

الجبهة الشعبية: ضربة عزلت الاحتلال دولياً

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنّ ما قامت به نيكاراغوا "ضربة للكيان، وانتصار لدماء شعوبنا".

وثمّنت الجبهة الموقف الجريء لحكومة نيكاراغوا، في خطوة رأت أنها "تجسد وقوفاً صريحاً ضد الإجرام المستمر على أرضنا وشعوبنا"، مشيرةً إلى أنّ قطع علاقاتها بالكيان يُعَدّ "ضربةً في مسار عزل الاحتلال دولياً في كل المستويات، وانتصاراً لدماء شعوبنا".

وأكدت أنّ هذا القرار المهم "نموذج يجب أن تسلكه كل الدول التي تدّعي الحرية والعدالة الإنسانية، في طريق تصعيد الجهود الدولية لعزل هذا الكيان وتجريده من الشرعية ووقف توريد السلاح إليه"، كونه "غدة استعمارية سرطانية يجب قطعها وإزالتها من المنطقة، وجرّ قادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب".

الجبهة الديمقراطية: لتحذو الدول المطبّعة حذو نيكاراغوا

من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان، الدول العربية لتحذو حذو نيكاراغوا بشأن مقاطعة كيان الاحتلال الغاصب.

وثمنّت الجبهة ما وصفته بــ"الموقف المتقدم والجريء"، لدولة نيكارغوا، مشيرةً إلى أنّ قرار حكومة نيكارغوا يدل على "صدقية موقف الدولة الصديقة من حقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه في العيش في أرض دولته المستقلة بأمان، والتحرر من كل مظاهر الاحتلال والاستيطان".

وفي هذا السياق، دعت الجبهة الدول العربية، التي تنسج علاقات بالاحتلال الإسرائيلي، إلى أن "تحذو حذو دولة نيكارغوا، في قطع العلاقة بالعدو الإسرائيلي"، بعد دولتي كولومبيا وبوليفيا، في أميركا اللاتينية.

وثمنّت أيضاً موقف رئيسة المكسيكـ التي تولت مسؤولياتها في الأول من الشهر الجاري، بشأن دعوتها دول العالم إلى "الاعتراف بدولة فلسطين الحرة المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، عند حدود الـ4 من حزيران/يونيو 67".

يُشار إلى أنّ حكومة نيكاراغوا بدأت سابقاً إجراءات تقديم أربع قوى غربية، هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية، بسبب مساهمتها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير أسلحة إلى "إسرائيل".

وفي اليوم الـ372 للعدوان الإسرائيلي الهمجي والوحشي على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائمها الوحشية والإبادة بحق الشعب الفلسطيني وحصارها اللاإنساني له، ضاربةً بعرض الحائط القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان في الحرب.

وفي آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بحسب تقريرها اليومي، ارتكب الاحتلال أخيراً 5 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 49 شهيدا و219 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 42,175 و 98,336 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.



ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، بحيث لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب قيود الاحتلال الإجرامية واستهدافها لها.