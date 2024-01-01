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المقاومة العراقية تهاجم أهدافاً في "إيلات" والجولان السوري المحتل بالمسيّرات

السبت 12 أكتوبر 2024 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة العراقية تهاجم أهدافاً في "إيلات" والجولان السوري المحتل بالمسيّرات



بغداد/سما/

نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء السبت، عمليتين ضدّ هدفين تابعين للاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وللمرة الثالثة السبت، هاجمت المقاومة هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ هاتين العمليتين تأتيان استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً للبنان وفلسطين، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دك معاقل الأعداء".

إضافةً إلى ذلك، نشرت المقاومة مشاهد عن إطلاقها مسيّرات في اتجاه هدف حيوي في الجولان السوري المحتل.

وسبق أن نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليتين ضدّ هدفين حيويين تابعين للاحتلال في الجولان بالمسيّرات، صباح السبت، نصرةً لفلسطين ولبنان.

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