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نجم فيلم "سبايدرمان": الفلسطينيون في غزة هم الأهم ويجب تركيز الجهود لدعمهم - سما الإخبارية

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نجم فيلم "سبايدرمان": الفلسطينيون في غزة هم الأهم ويجب تركيز الجهود لدعمهم

السبت 12 أكتوبر 2024 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم فيلم "سبايدرمان": الفلسطينيون في غزة هم الأهم ويجب تركيز الجهود لدعمهم



وكالات/سما/

أعرب الممثل الأمريكي البريطاني أندرو غارفيلد، الشهير بشخصية "سبايدر مان"، عن دعمه للشعب الفلسطيني، داعيا إلى توجيه الجهود نحو شعب غزة الذي يمر بحرب قاتلة.

 

جاء ذلك في لقاء بودكاست "سعيد حزين مرتبك" مع الإعلامي جوش هورويتز، ردا على سؤال عما يحتاجه في حياته الشخصية.

قال غارفيلد: "أنا سعيد للغاية ولا أحتاج إلى شيء. لكن يجب أن نوجه طاقتنا نحو أمور حقيقية وضرورية مثل ما يعانيه الفلسطينيون في غزة الآن. أي شخص يعاني أو يتعرض للاضطهاد أو يعيش في ظروف لا تتيح له حياة كريمة هو من يحتاج إلى طاقتنا الآن".

 
 
 

كما أعرب الممثل، الذي اشتهر بدوره في فيلم "The Amazing Spider"، عن تعاطفه العميق مع المتضررين من الحرب في فلسطين، داعيا إلى التركيز على محنة الشعب الفلسطيني.

وأثارت تصريحات غارفيلد حماس الجهور الذي صدح بالتصفيق الحار خلال التسجيل، وأشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات "الرجل العنكبوت" معتبرين أنها تعبر عن شجاعة في الوقوف إلى جانب الحق والسعي لتحقيق العدالة.

هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها هذا الممثل العالمي عن دعمه للقضية الفلسطينية، ففي بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وقع غارفيلد على رسالة مفتوحة موجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن تطالب بوقف إطلاق النار.

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