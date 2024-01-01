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بوريل: حظر إسرائيل عمل "الأونروا" لديها سيؤدي إلى عواقب كارثية

السبت 12 أكتوبر 2024 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: حظر إسرائيل عمل "الأونروا" لديها سيؤدي إلى عواقب كارثية



وكالات/سما/

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حظر إسرائيل عمل "الأونروا" لديها سيؤدي إلى عواقب كارثية.

وجاء في بيان صدر عن بوريل اليوم السبت: "يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه الجدي من مشروع القانون بشأن الأونروا والذي يناقشه حاليا البرلمان الإسرائيلي. يؤيد الاتحاد الأوروبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن ويشاركه القلق من أن هذا القانون – في حالة الموافقة عليه – ستكون له عواقب كارثية، إذ لن يسمح للوكالات الأممية بمواصلة تقديم الخدمات وضمان حماية اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".


وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الأونروا والوكالات الأممية الأخرى.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في 6 أكتوبر الجاري على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية.

واتهمت تل أبيب موظفي الوكالة الأممية أكثر من مرة بصلتهم بحركة حماس.

وفي وقت سابق نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة على مدرسة تابعة للوكالة بحجة وجود مقر لحركة حماس فيها.

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