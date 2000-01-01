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"اليونيفيل" ترفض طلب إسرائيل مغادرة مواقعها على الحدود مع لبنان

السبت 12 أكتوبر 2024 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيفيل" ترفض طلب إسرائيل مغادرة مواقعها على الحدود مع لبنان



بيروت/سما/

أكد المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان أندريا تينينتي رفض قواته مغادرة مواقعها على الحدود مع لبنان بعد طلب الجيش الإسرائيلي منها ذلك.

وقال تينينتي لوكالة "فرانس برس": "طلبت منا القوات الإسرائيلية مغادرة مواقعنا على طول الخط الأزرق (خط الانسحاب المؤقت الذي أنشأته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان).


وأضاف: "تقرر بالإجماع أن نبقى في المواقع لأن علم الأمم المتحدة يجب أن يرفرف في هذه المنطقة".

هذا وتشن إسرائيل منذ الأول من أكتوبر الجاري، عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على مناطق لبنانية مختلفة.

وفي 5 أكتوبر الجاري، أكد تيننتي أن القوات الإسرائيلية طلبت منهم إخلاء بعض مراكزهم في جنوب لبنان.

وقال تيننتي ردا على سؤال مراسلة RT حول هذا الطلب الاسرائيلي: "نعم، لقد طلبت منا القوات الإسرائيلية بالفعل إخلاء بعض مواقعنا في جنوب لبنان، ولكننا سنبقى ولن نخلي أيا من المواقع وفقا لتطبيق القرارات الدولية والأممية".

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