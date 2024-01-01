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جنود إسرائيليون يروون لـ"CNN" صعوبات الجبهة في جنوب لبنان

السبت 12 أكتوبر 2024 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود إسرائيليون يروون لـ"CNN" صعوبات الجبهة في جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

اعترف جنود إسرائيليون لشبكة CNN بأن التضاريس الجبلية بلبنان جعلت العملية العسكرية الإسرائيلية صعبة، فيما أكد مراقبون أن "حزب الله" فاجأ إسرائيل بمستوى المقاومة.

أكد جندي إسرائيلي قاتل سابقا في قطاع غزة والآن في جنوب لبنان، أن الحرب على طول الحدود الشمالية مختلفة تماما عما شهده في غزة.


وأضاف الجندي الذي لم تكشف القناة عن اسمه: "التحدي لا يكمن في أن "حزب الله" مجهّز بشكل أكبر من قبل إيران أو لديه المزيد من التدريب، التحدي هو التحول الذهني من أشهر من القتال في منطقة حضرية مقابل القتال في منطقة مفتوحة".

وتابع: "حتى المناورات الأساسية، بما في ذلك الطريقة التي يتحرك بها الجنود، مختلفة تماما".

إلى ذلك، أفاد مدير مستشفى "زيف" لـCNN وضع المنشأة الطبية في حالة تأهب قصوى وتعليق العمليات الجراحية غير العاجلة في حين طُلب من الموظفين التحضير للتبرع بالدم عند الحاجة، ونقل جميع المرضى بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة إلى طوابق تحت الأرض.

وتوقع أنه "إذا انتهى الأمر بإسرائيل إلى إرسال المزيد من القوات إلى جنوب لبنان، فقد يصبح الأمر دمويا".

بدورهم، ذكر مراقبون أن مستوى المقاومة من جانب "حزب الله" فاجأ العديد من المراقبين بالنظر إلى أن إسرائيل قتلت مؤخرا قيادة الحزب بالكامل تقريبا، وفي الوقت نفسه، يواصل "حزب الله" إطلاق الصواريخ على إسرائيل بشكل منتظم.

وقالوا: "بينما تعترض منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية معظم القذائف، إلا أن بعضها يتسلل، والأربعاء، قُتل مدنيان إسرائيليان عندما سقط صاروخ على مدينة كريات شمونة، وهي بلدة تقع على بعد أميال قليلة من الحدود".

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