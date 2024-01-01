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الصفدي: لن تتوقف إسرائيل عن جرائمها ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين

السبت 12 أكتوبر 2024 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: لن تتوقف إسرائيل عن جرائمها ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين



عمان / وكالات/

 قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، السبت، إن إسرائيل لن تتوقف عن جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان “ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين”.
جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، كتب فيه: “لن تتوقف إسرائيل عن جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين”.
واستدرك “لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم”.

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