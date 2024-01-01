اسرائيل توسع عملياتها شمال قطاع غزة ..مئات الالاف يواجهون الموت ..

غزة / سما/

وسع جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمال قطاع غزة التي بدأت قبل ثمانية ايام.



وطالب جيش الاحتلال المواطنين بإخلاء مناطق جديدة من جباليا البلد وجباليا النزلة ومحيط أبو اسكندر والصفطاوي .

وأعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، أن 200 ألف مواطن بمنطقة جباليا يواجهون خطر الموت إما نتيجة القصف الإسرائيلي أو الجوع والعطش.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في مقطع فيديو نشره عبر منصة تلغرام: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر جباليا والسكان هناك بلا ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة".

وأضاف: "200 ألف مواطن في منطقة جباليا يواجهون خطر الموت إما بالقصف الإسرائيلي أو الجوع والعطش في ظل الحصار البري المستمر".

وتابع: "الاحتلال لم يسمح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالتزود بالوقود والمستلزمات الطبية، مما يؤثر سلبا على واقع المواطنين المحاصرين".

وطالب بصل المؤسسات الدولية "بالقيام بواجبها الإنساني لحماية المواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة".



كما تهاجم طائرات الاحتلال من يتحرك داخل مخيم جباليا في وقت ناشدت فيه المشافي المواطنين بالتبرع بالدم.

وارتقى شهيدان اثر استهدافهم بالقرب من جمعية نماء بحي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

واصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مدرسة لاجئين بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي غزة استشهد مواطن وعدد من الإصابات إثر إطلاق طائرة "كواد كابتر" النار على الأهالي في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب ميناء الصيادين غربي غزة.

وارتقى شهيد إثر استهدافه من طائرة مسيرة في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح استشهد اثنين من المواطنين في حي الزهور شمال المدينة فيما وقعت اصابات جراء قصف منزل في عزبة الندى غرب رفح .

ونسفت قوات الاحتلال عدة منازل في حي الزهور شمال رفح.

وكشف التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 372 على قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 49 شهيدا و219 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 42,175 شهيدا و98,336 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.