لبنان: 60 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

بيروت /سما/

أعلنت وحدة مواجهة الأزمات في لبنان استشهاد 60 مواطنا وإصابة 168 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة.

وبلغ حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال عام، 2229 شهيدا و10380 مصابا.

وكانت حصيلة الضحايا أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة، حيث استشهد 22 شخصا وأصيب 117 آخرون في هجومين إسرائيليين على مبنيين سكنيين وسط بيروت.

وسجلت وحدة مواجهة الأزمات 57 هجوما جويا وعمليات قصف خلال اليوم الماضي استهدف معظمها جنوب لبنان والضواحي الجنوبية لبيروت ووادي البقاع.

وافتتحت السلطات اللبنانية 1032 مركزا لإيواء النازحين، لجأ إليها 187 ألف شخص.