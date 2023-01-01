  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة والبريج

السبت 12 أكتوبر 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة والبريج



غزة / سما/

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم السبت، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة والبريج.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد مواطنين اثنين، واصابة آخرين، في قصف مسيّرة مجموعة مواطنين قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطن قبل قليل، في قصف مسيّرة مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيب عدد آخر بجروح، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الفالوجا في جباليا شمال القطاع، الذي يتعرض لقصف مدفعي متواصل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 مواطنين، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله: ضرب تل أبيب ليس إلا البداية

بيانات متتالية.. "حزب الله" يعلن عن هجمات صاروخية مكثفة على "إسرائيل"

"حزب الله" يرد على مزاعم "رويترز" حول "القيادة الجديدة"

إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

رئيس "الموساد" يحدد شروط وقف إطلاق النار في لبنان

دول عربية تبلغ واشنطن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لمهاجمة إيران

مجزرة جديدة 22 شهيدا في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

لليوم السابع شمال غزة يتعرض لأبشع فصول الإبادة.. قتل ودمار وتشريد وأوامر إخلاء مناطق جديدة فورا..

بيان غرفة عمليات المقاومة الذي صدر فجر اليوم الأخطر ..كيف سيغير مسارات الحرب في لبنان؟

الكشف عن موعد توجيه إسرائيل ضربتها العسكرية “الكبيرة” على إيران والأهداف الأولية التي وضعتها على الطاولة

372 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

ما علاقة "القسام"؟ ..الاعلام العبري : حادث مأساوي وقع في معبر كرم أبو سالم والرقابة تمنع النشر..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية