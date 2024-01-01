بعد قطعها 100 كلم.. إصابات وانقطاع للكهرباء في “هرتسيليا” بعد سقوط مُسيرات من لبنان..

سما / وكالات /
دوّت صفارات الإنذار في “هرتسيليا”، شمالي “تل أبيب”، بينما انقطع التيار الكهربائي فيها، “من جراء اختراق طائرة مسيّرة من لبنان”، مساء الجمعة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وأقرّ جيش الاحتلال بإصابة مبنى في “هرتسيليا”، متحدثاً عن إطلاق مسيّرتين وتمكنّهما من اختراق “الدفاعات الجوية الإسرائيلية”، بينما أكدت منصة إعلامية إسرائيلية أنّ “هذه هي أطول مسافة تقطعها مسيّرة من لبنان، حتى الآن”.
وأكدت مصادر إعلامية أنّ القبة الحديدية فشلت في اعتراض المسيّرة، التي قطعت نحو 100 كيلومتر من لبنان إلى “هرتسيليا”.
وجاء ذلك بعدما أظهر الإعلام الإسرائيلي تخبطاً لدى تناوله الحدث، بحيث أورد أخباراً متناقضةً بشأن مصدر المسيّرة، وما إذا كانت من العراق أو اليمن، وفق “الميادين”..