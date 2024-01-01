صحيفة سعودية: إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل عبر قنوات أوروبية

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر دبلوماسية، الجمعة، بأن إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل، عبر قنوات من دول أوروبية، بشأن طبيعة ردها على الهجوم الإسرائيلي المتوقع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها أن الرسالة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل بشكل غير مباشر، تفيد بأنها "ستتغاضى عن ضربة إسرائيلية محدودة، ولن تردَّ عليها كما تهدد".

وترى المصادر أن خطورة الرسالة الإيرانية تكمن في الشق الثاني منها، الذي تقول فيه إيران إنه "لن يكون لديها أي خيار سوى الرد بكسر الخطوط الحمراء، لو تعرضت إلى ضربة مؤثرة تستهدف عصب النفط، أو منشآت الطاقة النووية في البلاد".

تأتي رسالة إيران في ظل تداول حديث داخل الأوساط الإسرائيلية يدور حول أن الجيش الإسرائيلي حدّد أهدافاً سرية لا تتخيلها إيران.

يشار إلى أنه ليس من المعروف، حتى الآن، طبيعة تعامل القنوات الأوروبية مع الرسالة التي نُقلت خلال الساعات الماضية، بينما كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يرافق الرئيس مسعود بزشكيان إلى منتدى دولي في تركمانستان.

وفي وقت سابق، حذر سنائي راد، المستشار السياسي لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من عواقب إقدام إسرائيل على ضرب المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" يمكن آن "تحيد وهم العدو وتجبره على إعادة حساباته".