372 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٧٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٦١ شهيدا و ٢٣١ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢١٢٦ شهيدا و ٩٨١١٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتستمر العملية العسكرية في مخيم جباليا لليوم الثامن على التوالي .

وأقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات تفخيخ ونسف ضخمة لمنازل المواطنين في مناطق التوام والصفطاوي وشن غارات تجاه جباليا البلد وحي الزيتون وقصف مدفعي مكثف على قليبو وبيت لاهيا ومخيم جباليا.

واستهدفت طائرات الاحتلال مربع سكني في منطقة جباليا البلد يحتوي على 4 منازل وجميعها مأهول بالسكان تم انتشال 12 شهيدا بينهم أطفال ونساء وأكثر من 30 مصابا وحوالي 14 مفقود تحت الأنقاض.

واستشهد عدد من المواطنين وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مقر الدفاع المدني بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكحلوت بالقرب من مفترق السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد اثنين من المواطنين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة البيومي في مخيم خمسة بالنصيرات وسط القطاع.

جنوب القطاع

وتواصل إسرائيل تدمير المنازل في رفح الشهر السادس على التوالي .

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين لثمانية مواطنين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.