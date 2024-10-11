مجزرة جديدة 22 شهيدا في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة..

غزة /سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مجزرة جديدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة، بقصف وتدمير مربع سكني فوق رؤوس ساكنيه، موقعة عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وأكد جهاز الدفاع المدني وقوع شهداء وعشرات الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي، لمنازل تعود لعائلات "دردونة" و"جنيد" و"عساف" و"عزام" في منطقة جباليا البلد.

وأوضح الدفاع المدني، في تصريح مقتصب، أن المربع السكني المستهدف في منطقة جباليا البلد يحتوي على 4 منازل وجميعها مأهول بالسكان، وتم انتشال 12 شهيد بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 30 مصابا، فيما لا زال حوالي 14 مفقودا تحت الأنقاض.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات عنيفة على جباليا البلد، أسفرت عن أكثر من 22 شهيدًا في حصيلة أولية، بالإضافة لعشرات المصابين والمفقودين تحت أنقاض المنازل.

وأوضح الشهود أن البيوت تم مسحها بالكامل جراء الغارات العنيفة واختفت معالمها، وارتقى 15 شهيدا تحت ركام منزل عائلة عساف لوحده، من بينهم طفلة لم تتجاوز شهرها السابع، فيما تحول مكان المنزل إلى حفرة بعمق 20 مترا.