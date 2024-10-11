السفير دبور يستقبل المفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني

بيروت /سما/



استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الجمعة، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليب لازاريني بحضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس.

وجرى خلال اللقاء بحث اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصّة في هذه الأوضاع الصعبة ورعايتهم من كافة الجوانب.

وتم بحث موضوع عيادات الأونروا المغلقة في المخيمات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتأمين الدواء إلى مُستحقيه إضافةً إلى الإسراع بإغاثة النازحين في أماكن تواجدهم بتقديم العون لهم ضمن خطة الطوارئ والاستجابة التي اعلنتها وكالة الاونروا سابقاً.

وعلى صعيد تغطية الفاتورة الاستشفائية بخاصّة في هذه الظروف الصعبة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكد المفوض لازاريني التزامه ببذل الجهود مع الشركاء لتأمين رفع قيمة التغطية.