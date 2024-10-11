استشهاد عسكريين لبنانيين اثنين وجرح 3 آخرين بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

بيروت/ وكالات/

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، استشهاد عسكريين اثنين وجرح 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا في بلدة كفرا، بقضاء بنت جبيل، في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني، في منشور عبر حسابه على منصة اكس، إن “العدو الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا، في الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدين و3 جرحى”.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في صفوف الجيش اللبناني إلى 8، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عندما اندلعت المواجهات الحدودية بين “حزب الله” وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

من جهته أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة 3 آخرين جنوب البلاد.

وقال ميقاتي، في بيان، “ندين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا الجنوبية (قضاء بنت جبيل)، مما أدى إلى استشهاد عنصرين وجرح اثنين آخرين”.

وأضاف: “هذا الاجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب، وهو في رسم المجتمع الدولي الساكت على ارتكابات إسرائيل، فيما المطلوب وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان”.

وفي السياق، أجرى ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، “معزيا بالشهيدين، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل”، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش اللبناني استشهاد جنديين وجرح 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا في بلدة كفرا قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان.

وقال الجيش في منشور عبر منصة إكس، إن “العدو الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا ما أدى إلى سقوط شهيدين و3 جرحى”.