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شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الاسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة

الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الاسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة



غزة / سما/

استشهد 10 مواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، على شمال ووسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 34 شهيدا، منهم 15 في مخيم جباليا، وفقا للمصادر الطبية.

وافادت وسائل اعلام محلية" بانتشال جثامين 4 شهداء من عائلة نبهان من منطقة "بئر نعجة" غرب مخيم جباليا شمال القطاع، عقب ارتقائهم في غارة للاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

كما استشهدت مواطنة وأصيب أربعة آخرون، في استهداف الاحتلال مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة-تل الزعتر في جباليا.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد طفلان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف شقة في بناية سكنية لعائلة البيومي، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 مواطنا، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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