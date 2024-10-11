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ما علاقة "القسام"؟ ..الاعلام العبري : حادث مأساوي وقع في معبر كرم أبو سالم والرقابة تمنع النشر..

الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما علاقة "القسام"؟ ..الاعلام العبري : حادث مأساوي وقع في معبر كرم أبو سالم والرقابة تمنع النشر..



القدس المحتلة / سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حادثا ماساويا قد وقع عندما دخلت قوة إسرائيلية خاصة دخلت متنكرة بزي رجال الدفاع المدني إلى قطاع غزة لكن مقاتلين فلسطينيين كشفوها في رفح جنوب القطاع.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينية أوقعت في صفوف القوة الإسرائيلية قتلى ومصابين، وأشارت إلى أن القوة الإسرائيلية المتنكرة كانت قد دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المزيد من التفاصيل ستنشر بعد انتهاء عيد الغفران غدا السبت.

ولم تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية حتى الآن عن الحدث، غير أنها أكدت خلال الأيام الماضية التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في الشمال.

من جهتها قالت كتائب عز الدين القسام إنه "بعد عودة مقاومينا من خطوط القتال، نؤكد تفجير عين نفق في قوة هندسية راجلة بجيش الاحتلال في منطقة الريان، شرق مدينة رفح، عصر أمس الخميس، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

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