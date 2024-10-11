  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حزب الله: ضرب تل أبيب ليس إلا البداية

الجمعة 11 أكتوبر 2024 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: ضرب تل أبيب ليس إلا البداية



بيروت/سما/

قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، اليوم الجمعة: “أشيد بالإعلاميين اللبنانيين الصامدين في الجنوب الذين ينقلون جرائم العدو”.

وأردف عفيف، خلال مؤتمر صحافي، “رقابة إسرائيلية متشددة تخفي خسائر العدو بعد القصف القوي والناجح للمقاومة في العمق”.

وتابع، “ثمة وسائل إعلام محلية تنشر أخبار العدو الإسرائيلي في إطار الحرب النفسية ضد المقاومة وشعبها وحلفائها، والحكومة للأسف لا تتحرك إزاء الوسائل الإعلامية التي تنقل أخبار العدو الإسرائيلي من دون تدقيق”.

وأضاف، أن “الذرائع الإسرائيلية الواهية بوجود مخازن أسلحة لم تعد تنطلي على أحد”.

ولفت، إلى أن “الاحتلال يمنع عمليات إنقاذ المحتجزين تحت الركام وخصوصاً في المريجة بتواطؤ أميركي وضغط خبيث تقوده السفيرة الأميركية”.

وقال: “العدوان على بيروت ما هو إلا استكمال لجرائم الاحتلال المدانة في سائر أنحاء الوطن”.

وإعتبر أن “العدوان على قوات الأمم المتحدة في الجنوب عمل مدان ولكننا نسأل عن تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام الوضع الخطير الذي يعيشه لبنان”.

واستكمل، “القوة والمقاومة هما ما يردعان العدو عن جرائمه وليس القرارات الدولية، وضرب تل أبيب ليس إلا البداية وما جرى في الأيام الأخيرة يؤكد أننا ما زلنا في البداية وللعدو أقول إنك لم ترَ بعد إلا القليل”.

وأردف، “المقاومة تدير حقل رمايتها وتوقيت صلياتها بما يتناسب مع الميدان ومخزونها بخير، ومقاتلونا جاهزون للقتال الضروس ثأراً لدماء شهيدها الأغلى والعدو عاجز،
فلا تقلقوا ولا تضعف معنوياتكم عندما ترون مشاهد للعدو داخل القرى”.

وختم عفيف: “لا تقلقوا من هذه المشاهد للعدو لأن المقاومة لديها قرار مسبق بالدفاع المرن المتوافق مع متطلبات الجبهة”.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس السابق للسي اي ايه: على إسرائيل ألا تغادر غزة واعتماد سياسة التطهير والسيطرة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

"وفيق صفا" هو المستهدف..اسرائيل تتحدّث عن عملية اغتيال في غارة وسط بيروت

الإعلام العبري : إسرائيل تعتقل صحفي أمريكي لكشفه أضرار الضربة الإيرانية وإفشائه معلومات حساسة

"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..

تقرير : إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية وستعيد النظر في عقيدتها العسكرية..

الأخبار الرئيسية

بيانات متتالية.. "حزب الله" يعلن عن هجمات صاروخية مكثفة على "إسرائيل"

الاحتلال يقر بمقتل جندي في غزة

"حزب الله" يرد على مزاعم "رويترز" حول "القيادة الجديدة"

photo_2024-10-11_14-47-00

مجازر الاحتلال تتواصل في قطاع غزة.. والصحة تطلق نداء الاستغاثة الأخير

jabalia-damar-5-730x438

إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية