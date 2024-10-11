بيانات متتالية.. "حزب الله" يعلن عن هجمات صاروخية مكثفة على "إسرائيل"

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، عن تنفيذه لهجمات صاروخية مكثفة على شمال فلسطين المحتلة.

ودوت صفارات الإنذار بشكل مستمر في حيفا وعكا والجليل الغربي، إثر رشقة صاروخية ضخمة أطلقها "حزب الله" تجاه "إسرائيل".

و مع دخول "عيد الغفران" اليهودي، صفارات إنذار تدوي منذ ساعة بشكل مستمر في مناطق الجليل والجولان وحيفا وصفد وعكا ، حيث يقوم حزب الله بقصف مستوطنات الشمال بأكثر من 120 صاروخًا حتى الآن.



وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه":



- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:20 من صباح اليوم الجمعة، تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الجمعة، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية".

- "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الجمعة، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر في حيفا".

- "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح اليوم الجمعة، تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من صباح اليوم الجمعة، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرسولد بصلية صاروخية كبيرة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:25 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمعات العدو الإسرائيلي في رأس الناقورة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:25 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:25 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر مقابل رميش بصلية صاروخية". ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة بليدا الشرقية الجنوبية بصلية صاروخية. ‏

- ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا في الجولان المحتل بصلية صاروخية.

- ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية.

- استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي غرب كريات شمونة بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بصلية صاروخية.

-استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي غرب ثكنة راوية في الجولان المحتل بصلية صاروخية. ‏

قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:45 من بعد ظهر يوم الجمعة مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية كبيرة. ‏

في حين أن القرى والبلدات اللبنانية التي تعرضت لغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي جنوب لبنان حتى لحظة كتابة هذا الخبر هي:

- عيتا الشعب.

- مجدلزون.

- حلتا.

- بلاط.

- كفرتبنيت- النبطية الفوقا.

- زوطر الغربية- قاقعية الجسر.

- ميفدون.

- البازورية.

- باتوليه.

- عين بعال.

- أرزون.

- تبنين.

- برج قلاويه.

- حولا.

- الجميجمة.

- الضهيرة.

- دير الزهراني- زفتا.

- جباع - سنيا.

- القليلة.

- المحمودية.

- وادي برغز.

- كفرحمام.

- مجدل سلم.

- أطراف كفرا - بصليا في إقليم التفاح.

- سحمر ويحمر في البقاع الغربي جنوب لبنان.

- منطقة الشرافيات خراج بلدة العباسية قضاء صور.

واستشهد 4 أشخاص بغارة اسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة جبشيت جنوبي لبنان، كما استشهد 5 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بوداي في البقاع شرقي لبنان.