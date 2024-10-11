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لبنان: توقيف شبكة تجسس تصوّر آثار الغارات الإسرائيلية وجثث القتلى

الجمعة 11 أكتوبر 2024 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: توقيف شبكة تجسس تصوّر آثار الغارات الإسرائيلية وجثث القتلى



بيروت/سما/

كشفت مصادر عسكرية لبنانية اليوم الجمعة عن توقيف 15 شخصا بتهمة التخابر مع إسرائيل.


وبحسب المصادر تدور الشبهات بشأن إقدام الموقوفين على تصوير أماكن استهدفت بغارات إسرائيلية، أو تصوير ما بعد استهدافها من الجانب الإسرائيلي.


كما أشار المصدر إلى أن اثنين من الموقوفين، وهما من الجالية السورية بلبنان، تبين تجنيدهما من قبل الموساد الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الجيش اللبناني أعلن يوم أمس توقيف السوريَّين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل.

وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.

#لبنان

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