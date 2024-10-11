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الجيش الإسرائيلي لجنوده في جنوب لبنان: معركة صعبة تنتظرنا

الجمعة 11 أكتوبر 2024 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي لجنوده في جنوب لبنان: معركة صعبة تنتظرنا



خاطب قائد اللواء 205 في الجيش الإسرائيلي جنوده في جنوب لبنان قائلا إن "معركة صعبة تنتظرهم، لكن المهمة واضحة وضرورية".

 

وأشار إلى أن "قوة القتال للواء 205 بدأت هذا الأسبوع (الاثنين) بعملية برية مركزة في جنوب لبنان"، مبينا أن "قوات اللواء بدأت بمداهمات مركزة تم فيها اكتشاف مسارات تحت الأرض، عشرات من البنى التحتية العسكرية، ومواقع قتالية تم العثور فيها على العديد من وسائل القتال المنتشرة على طول الحدود وتدميرها".

وأعلن أنه "منذ بدء العملية، قضى اللواء على عشرات الأهداف من الجو، ومن الأرض، وبالقصف المدفعي".

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