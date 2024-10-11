"حزب الله" ينفي صحة تقرير "رويترز" عن "قيادة جديدة" للحزب

بيروت/سما/

نفى "حزب الله" اللبناني صحة ما "نقلته" "رويترز" عن "قائد ميداني في الحزب حول تشكيل قيادة حزبية جديدة، وأسلحة الحزب وخططه للمواجهة مع إسرائيل".

وجاء في بيان للحزب اللبناني: "‏نشرت وكالة رويترز تقريرا عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية في ‏"حزب الله" وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة ‏هذه الحرب وخططها وأسلحتها".

وأضاف: "إن ‏هذا التقرير هو محض خيال كُتّاب "رويترز" وصحافييها ومستشاريها الأمنيين ‌‏ليس إلّا".

وتابع البيان: "بالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميداني في "حزب الله" عار عن الصحة ‏جملة وتفصيلا، وأن سياستنا ‏كما بات معلوما وقد يكون من الضروري ‏التأكيد عليه مجددا، أنه لا توجد مصادر في "حزب الله"، فضلا عن ‏مصدر ‏قائد ميداني يقدم مثل هذه المعلومات الخطيرة المنسوبة إليه".

هذا وقد نشرت "رويترز" تقريرا مطولا قالت فيه إن "حزب الله" ينشئ قيادة جديدة لحرب برية حاسمة بعد الضربات الإسرائيلية الثقيلة.

وزعم التقرير بأن "حزب الله" يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بعد أن قتلت إسرائيل قياداته العليا، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والصراع البري، بحسب مصدرين مطلعين على عملياته وحسبما ذكره تقرير "رويترز".

ونقل التقرير عمّا وصفه بـ"القائد ميداني" لـ"حزب الله" وآخر مقرب من الحزب أن قيادة "حزب الله" تعطلت خلال الأيام القليلة الأولى بعد اغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله في 27 سبتمبر إلى أن أنشأ عناصر الحزب غرفة عمليات" جديدة بعد 72 ساعة.