رغم توغل جيشها.. "إسرائيل" تعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، رغم استمرار توغل جيشها في المنطقة.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونير عام المحاذية لشمال قطاع غزة، بحسب الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة، قامت القوات الجوية باعتراض ناجح لإطلاق صاروخ واحد اخترق من شمال قطاع غزة”.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي بالضبط المكان الذي أطلق منه الصاروخ من شمال القطاع.

ومنذ أيام، تشهد عدة مناطق بشمال قطاع غزة عمليات عسكرية إسرائيلية، بعد طلب من السكان إخلاء منازل