إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

القدس المحتلتة/سما/

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الجمعة، إن صمود الفلسطينيين بجباليا ورفضهم أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء يحبط تنفيذ ما تسمى “خطة الجنرالات” الهادفة لإخلاء شمال غزة من سكانه.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في جباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وأنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.

وأوضحت الصحيفة أنه “في الأسبوع الماضي، تم تحويل قطاع غزة رسميا إلى منطقة قتال ثانوية من قبل الجيش الإسرائيلي، مع بداية العملية البرية في جنوب لبنان”.

وذكرت أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، تم اعتبار قطاع غزة “ساحة الحرب الأساسية فيما تم اعتبار الحدود الشمالية مع لبنان ساحة حرب ثانوية”.

وتابعت: “ومع ذلك، ترك الجيش الفرقة النظامية للقيادة الجنوبية لمداهمة جباليا (شمالي قطاع غزة)، وهذه المرة لفترة ممتدة لأكثر من بضعة أسابيع، وذلك بسبب إصرار السكان غير المعتاد على عدم الإخلاء جنوبا”.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة جباليا منذ أيام، في مواجهة عشرات آلاف من سكان غزة الذين يرفض معظمهم الإخلاء جنوبا.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي هاجم جباليا بريا في مرتين سابقتين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.