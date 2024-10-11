  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

الجمعة 11 أكتوبر 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”



القدس المحتلتة/سما/

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الجمعة، إن صمود الفلسطينيين بجباليا ورفضهم أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء يحبط تنفيذ ما تسمى “خطة الجنرالات” الهادفة لإخلاء شمال غزة من سكانه.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في جباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وأنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.

وأوضحت الصحيفة أنه “في الأسبوع الماضي، تم تحويل قطاع غزة رسميا إلى منطقة قتال ثانوية من قبل الجيش الإسرائيلي، مع بداية العملية البرية في جنوب لبنان”.

وذكرت أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، تم اعتبار قطاع غزة “ساحة الحرب الأساسية فيما تم اعتبار الحدود الشمالية مع لبنان ساحة حرب ثانوية”.

وتابعت: “ومع ذلك، ترك الجيش الفرقة النظامية للقيادة الجنوبية لمداهمة جباليا (شمالي قطاع غزة)، وهذه المرة لفترة ممتدة لأكثر من بضعة أسابيع، وذلك بسبب إصرار السكان غير المعتاد على عدم الإخلاء جنوبا”.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة جباليا منذ أيام، في مواجهة عشرات آلاف من سكان غزة الذين يرفض معظمهم الإخلاء جنوبا.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي هاجم جباليا بريا في مرتين سابقتين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس السابق للسي اي ايه: على إسرائيل ألا تغادر غزة واعتماد سياسة التطهير والسيطرة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

"وفيق صفا" هو المستهدف..اسرائيل تتحدّث عن عملية اغتيال في غارة وسط بيروت

الإعلام العبري : إسرائيل تعتقل صحفي أمريكي لكشفه أضرار الضربة الإيرانية وإفشائه معلومات حساسة

"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..

تقرير : إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية وستعيد النظر في عقيدتها العسكرية..

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-11_14-47-00

مجازر الاحتلال تتواصل في قطاع غزة.. والصحة تطلق نداء الاستغاثة الأخير

6707eb214c59b7354b1decf4

الكشف عن حجم ومواقع الأضرار التي طالت مستوطنات الشمال جراء هجمات "حزب الله"

6708755a4236047ecf4c6130

دول عربية تبلغ واشنطن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لمهاجمة إيران

الإعلام العبري : حصار جباليا قد يستمر لأشهر بهدف تطبيق "خطة الجنرالات" لإخلاء شمال قطاع غزة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية