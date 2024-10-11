الجيش اللبناني يحذر من محتوى إعلامي تنشره "إسرائيل" لتجنيد العملاء

القدس المحتلة/سما/

حذر الجيش اللبناني المواطنين، من محتوى إعلامي تنشره إسرائيل على بعض منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد العملاء في البلاد.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، يعمد هذا العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط (links) والتطبيقات (applications)، بهدف استدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء".

وأضاف الجيش في بيانه: "تُحذر قيادة الجيش المواطنين من خطورة الدخول إلى هذا المحتوى وتتبُّعه والتعامل معه لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني على الوطن والمجتمع، وذلك في سياق المخططات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي ضد لبنان".