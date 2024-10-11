  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وسائل إعلام إيرانية تفند الأنباء المتداولة عن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني

الجمعة 11 أكتوبر 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام إيرانية تفند الأنباء المتداولة عن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني



طهران/سما/

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن 10 مصادر مطلعة أبلغت موقع "ميدل إيست آي"، أخطأت في الأنباء المتداولة عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.


وجاء في منشور لوكالة "تسنيم" على صفحتها في "تلغرام": "

20 مصدرا مطلعا في حديث لتسنيم: 10 مصادر مطلعة لـ"ميدل إيست آي" أخطأت بشأن سردار قاآني!
ادعى موقع من الدرجة الثالثة في خبر كاذب أن 10 مصادر مطلعة مجهولة المصدر أبلغته أنه تم استجواب إسماعيل قآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران فأصيب بسكتة قلبية في أثناء الاستجواب!
في الوقت نفسه تناول العديد من وسائل الإعلام العربية والغربية هذا الادعاء الطريف، وبطبيعة الحال، ونظرا لسخافة الأخبار، فقد فضلوا عدم أخذ العار على أنفسهم إلى هذا الحد، وهذه المرة لا ينقلون الأخبار الكاذبة بأنفسهم، بل عليهم أن يستشهدوا بهذا المصدر الرفيع المستوى، حتى عندما يتبين أن الخبر كاذب في الأساس، لا تكون هناك مشكلة في مصداقيتهم.
وبطبيعة الحال، فإن نفس هذا الإعلام أيضا حذا حذو "رويترز" و"نيويورك تايمز" في أسلوب كتابة الأكاذيب، وبهذه الطريقة، بدلا من مصدر مطلع، يكتبون أن العديد من المصادر المطلعة قد نقل هذه المعلومات إليهم، وبالطبع إليهم فقط.
في هذه الأيام، تكتب "رويترز" و"نيويورك تايمز" أخبارهما الكاذبة من خلال نقل "مصدرين أو ثلاثة مصادر مطلعة"، ولكن يبدو أن كتاب ميدل إيست آي لم يتبعوا القواعد عند كتابة هذا المقال وقالوا إن 10 مصادر مطلعة قالت ذلك!
والآن، بنصف مزاح ونصف جدية، يمكن أن نكتب أن 20 مصدرا مطلعا قالوا أيضا إن تلك المصادر العشرة، على سبيل المثال، قدمت الكثير من المعلومات الخاطئة وأخبرت أكاذيب ضخمة.
كانت وسائل الإعلام العبرية والغربية وبعض وسائل الإعلام العربية قد نشرت في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن سردار قآني وبعض القادة الآخرين، وتسعى للحصول على معلومات منهم في اتجاه مصادر صهيونية".

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس السابق للسي اي ايه: على إسرائيل ألا تغادر غزة واعتماد سياسة التطهير والسيطرة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

"وفيق صفا" هو المستهدف..اسرائيل تتحدّث عن عملية اغتيال في غارة وسط بيروت

الإعلام العبري : إسرائيل تعتقل صحفي أمريكي لكشفه أضرار الضربة الإيرانية وإفشائه معلومات حساسة

"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..

تقرير : إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية وستعيد النظر في عقيدتها العسكرية..

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-11_14-47-00

مجازر الاحتلال تتواصل في قطاع غزة.. والصحة تطلق نداء الاستغاثة الأخير

jabalia-damar-5-730x438

إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

6707eb214c59b7354b1decf4

الكشف عن حجم ومواقع الأضرار التي طالت مستوطنات الشمال جراء هجمات "حزب الله"

6708755a4236047ecf4c6130

دول عربية تبلغ واشنطن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لمهاجمة إيران

الإعلام العبري : حصار جباليا قد يستمر لأشهر بهدف تطبيق "خطة الجنرالات" لإخلاء شمال قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية