  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يعرض مشاهد من تصديه لقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية (فيديو)

الجمعة 11 أكتوبر 2024 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد من تصديه لقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية (فيديو)



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من تصديه لمحاولات تسلل قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية (القطاع الشرقي).


ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "زرع عبوات على محاور التقدم المحتملة"، و"رصد التسلل حراريا".

كما أبان الفيديو "لحظة التفجير" من زوايا مختلفة، بالإضافة إلى "التصدي لمروحيات عسكرية في أجواء المنطقة".

هذا ونفذ "حزب الله" اليوم الخميس، عمليات عدة ضد إسرائيل، وسط تصعيد كبير بين الجانبين، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق مختلفة في لبنان في عملية أطلق عليها اسم "سهام الشمال".

هذا ويحاول الجيش الإسرائيلي التوغل برا في جنوب لبنان، فيما يتصدى له "حزب الله"، الذي يستمر بقصف مستوطنات الشمال.

#حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس السابق للسي اي ايه: على إسرائيل ألا تغادر غزة واعتماد سياسة التطهير والسيطرة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

"وفيق صفا" هو المستهدف..اسرائيل تتحدّث عن عملية اغتيال في غارة وسط بيروت

الإعلام العبري : إسرائيل تعتقل صحفي أمريكي لكشفه أضرار الضربة الإيرانية وإفشائه معلومات حساسة

"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..

تقرير : إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية وستعيد النظر في عقيدتها العسكرية..

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-11_14-47-00

مجازر الاحتلال تتواصل في قطاع غزة.. والصحة تطلق نداء الاستغاثة الأخير

jabalia-damar-5-730x438

إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

6707eb214c59b7354b1decf4

الكشف عن حجم ومواقع الأضرار التي طالت مستوطنات الشمال جراء هجمات "حزب الله"

6708755a4236047ecf4c6130

دول عربية تبلغ واشنطن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لمهاجمة إيران

الإعلام العبري : حصار جباليا قد يستمر لأشهر بهدف تطبيق "خطة الجنرالات" لإخلاء شمال قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية