"حزب الله" يعرض مشاهد من تصديه لقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية (فيديو)

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من تصديه لمحاولات تسلل قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية (القطاع الشرقي).



ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "زرع عبوات على محاور التقدم المحتملة"، و"رصد التسلل حراريا".

كما أبان الفيديو "لحظة التفجير" من زوايا مختلفة، بالإضافة إلى "التصدي لمروحيات عسكرية في أجواء المنطقة".

هذا ونفذ "حزب الله" اليوم الخميس، عمليات عدة ضد إسرائيل، وسط تصعيد كبير بين الجانبين، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق مختلفة في لبنان في عملية أطلق عليها اسم "سهام الشمال".

هذا ويحاول الجيش الإسرائيلي التوغل برا في جنوب لبنان، فيما يتصدى له "حزب الله"، الذي يستمر بقصف مستوطنات الشمال.