رئيس "الموساد" يحدد شروط وقف إطلاق النار في لبنان

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن رئيس "الموساد" ديفيد بارنيا أبلغ مدير CIA وليام بيرنز بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يرتبط بتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس".



وأشار الموقع العبري نقلا عن مصادر أمريكية رفيعة إلى أنه خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين، أبلغ بارنيا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيرنز بالشرط الإسرائيلي لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان.



ولفت التقرير إلى أن "حزب الله" الذي طالب إسرائيل بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "باستطاعته الآن الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، والتخلي عن شروطه للتوصل إلى اتفاق بخصوص القطاع الفلسطيني".

وأضاف الموقع: "في المقابل، تحاول إسرائيل حمل الولايات المتحدة على ضمان أن يتضمن أي اتفاق لوقف العمليات في لبنان شرطا لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في قطاع غزة".

وبحسب بارنيا فإن مثل هذا القرار يمكن أن يشجع "حزب الله" وإيران على ممارسة نفوذ إضافي على "حماس" مما يسهل مسألة إبرام صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين في القطاع.