  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رئيس "الموساد" يحدد شروط وقف إطلاق النار في لبنان

الجمعة 11 أكتوبر 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "الموساد" يحدد شروط وقف إطلاق النار في لبنان



القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن رئيس "الموساد" ديفيد بارنيا أبلغ مدير CIA وليام بيرنز بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يرتبط بتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس".


وأشار الموقع العبري نقلا عن مصادر أمريكية رفيعة إلى أنه خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين، أبلغ بارنيا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيرنز بالشرط الإسرائيلي لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان.


ولفت التقرير إلى أن "حزب الله" الذي طالب إسرائيل بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "باستطاعته الآن الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، والتخلي عن شروطه للتوصل إلى اتفاق بخصوص القطاع الفلسطيني".

وأضاف الموقع: "في المقابل، تحاول إسرائيل حمل الولايات المتحدة على ضمان أن يتضمن أي اتفاق لوقف العمليات في لبنان شرطا لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في قطاع غزة".

وبحسب بارنيا فإن مثل هذا القرار يمكن أن يشجع "حزب الله" وإيران على ممارسة نفوذ إضافي على "حماس" مما يسهل مسألة إبرام صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين في القطاع.

#الموساد الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس السابق للسي اي ايه: على إسرائيل ألا تغادر غزة واعتماد سياسة التطهير والسيطرة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

"وفيق صفا" هو المستهدف..اسرائيل تتحدّث عن عملية اغتيال في غارة وسط بيروت

الإعلام العبري : إسرائيل تعتقل صحفي أمريكي لكشفه أضرار الضربة الإيرانية وإفشائه معلومات حساسة

"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..

تقرير : إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية وستعيد النظر في عقيدتها العسكرية..

الأخبار الرئيسية

jabalia-damar-5-730x438

إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

6707eb214c59b7354b1decf4

الكشف عن حجم ومواقع الأضرار التي طالت مستوطنات الشمال جراء هجمات "حزب الله"

6708755a4236047ecf4c6130

دول عربية تبلغ واشنطن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لمهاجمة إيران

الإعلام العبري : حصار جباليا قد يستمر لأشهر بهدف تطبيق "خطة الجنرالات" لإخلاء شمال قطاع غزة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية