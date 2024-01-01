  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي تحدث عن اعتراض مصر وقطر على خطة بايدن في لبنان

الجمعة 11 أكتوبر 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي تحدث عن اعتراض مصر وقطر على خطة بايدن في لبنان



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط أمريكي إسرائيلي لتفكيك النظام اللبناني من الداخل وإزاحة "حزب الله" عن الحكومة، وهو ما اعترضت عليه مصر وقطر بشدة.


وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة تستغل الهجمات الإسرائيلية على لبنان لتعزيز مخططها ، حيث تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إضعاف حزب الله وانتخاب رئيس جديد، لكنها تواجه معارضة من الأحزاب الإقليمية والمحلية وكذلك معارضة إقليمية من جانب القاهرة والدوحة.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولون كبار في الولايات المتحدة والدول العربية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكين تواصل في الأيام الأخيرة مع زعماء قطر ومصر والسعودية لحشد دعمهم لانتخاب رئيس جديد في لبنان وإضعاف نفوذ التنظيم المسلح في لبنان، وأن القيادة الرياض دعمت الفكرة، لكن القاهرة والدوحة حذرتا من أن هذه خطوة غير واقعية وخطيرة.

وأوضحت هاآرتس أن إدارة بايدن تريد الاستفادة من الحرب في لبنان لإزاحة حزب الله من السلطة وانتخاب قيادة جديدة، حسبما قال مسؤولون كبار في الولايات المتحدة والدول العربية لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب التقرير، فأن مسؤولون في مصر وقطر أخبروا نظراءهم في الولايات المتحدة أن الخطة الأمريكية غير واقعية بل وخطيرة، حيث أنها من وجهة نظرهم، فإن حزب الله لن يختفي، ويجب أن يكون جزءاً من أي تسوية مستقبلية.

وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أجرى اتصالات مع زعماء قطر ومصر والسعودية في الأيام الأخيرة، من أجل حشد دعمهم لانتخاب رئيس لبناني جديد. وذلك من أجل الاستفادة من الفرصة التي نشأت في البلاد - بعد سنوات من الإدارة الفاشلة، التي حالت دون تنفيذ الإصلاحات وعززت النخب السياسية، بما في ذلك حزب الله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من الوضع "لكسر قبضة حزب الله الخانقة على لبنان، وإزالة حق النقض الذي تتمتع به المنظمة بشأن انتخاب رئيس".

وقالت مصادر سعودية مطلعة على التفاصيل، إن الخطوة الأمريكية ستكون مدعومة في بلادهم، وهذا على عكس المسؤولين المصريين والقطريين الذين يتوقعون أن إسرائيل لن تنجح في تدمير حزب الله. حتى أن المصريين أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي التدخل في السياسة اللبنانية في الوقت الحالي إلى تفاقم التوترات في البلد الذي يعاني من أزمة.

وقال معلقون سياسيون أيضًا إن من يصل إلى السلطة في لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية على البلاد لن يحظى بثقة الجمهور فيه.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس السابق للسي اي ايه: على إسرائيل ألا تغادر غزة واعتماد سياسة التطهير والسيطرة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

"وفيق صفا" هو المستهدف..اسرائيل تتحدّث عن عملية اغتيال في غارة وسط بيروت

الإعلام العبري : إسرائيل تعتقل صحفي أمريكي لكشفه أضرار الضربة الإيرانية وإفشائه معلومات حساسة

"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..

تقرير : إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية وستعيد النظر في عقيدتها العسكرية..

الأخبار الرئيسية

jabalia-damar-5-730x438

إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

6707eb214c59b7354b1decf4

الكشف عن حجم ومواقع الأضرار التي طالت مستوطنات الشمال جراء هجمات "حزب الله"

6708755a4236047ecf4c6130

دول عربية تبلغ واشنطن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لمهاجمة إيران

الإعلام العبري : حصار جباليا قد يستمر لأشهر بهدف تطبيق "خطة الجنرالات" لإخلاء شمال قطاع غزة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية