  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هاليفي: عملياتنا لن تتوقف حتى تأمين عودة السكان إلى مناطقهم

الجمعة 11 أكتوبر 2024 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: عملياتنا لن تتوقف حتى تأمين عودة السكان إلى مناطقهم



القدس المحتلة/سما/

شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى التأكد من القدرة على إعادة السكان إلى مناطقهم بأمان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن هاليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، أجريا تقييما مشتركا للوضع الأمني داخل جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى، بحضور قائدي القيادة الشمالية والفرقة 91.


وخلال الجلسة، قال هاليفي: "لدينا حاليا سبع فرق تعمل على الأرض: ثلاثة في قطاع غزة، في جنوب ووسط وشمال قطاع غزةـ وأربع فرق تعمل هنا في الشمال".

وأكد "أننا نواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نتأكد من قدرتنا على إعادة السكان بأمان وليس في الوقت الحاضر فقط بل مستقبلا أيضا. وإذا جاء أحد لاعادة بناء هذه القرى مجددا فسيعلم علما يقينا أن إنشاء بنى تحتية إرهابية غير مفيد إذ سيدمر جيش الدفاع تلك القرية مجددا".


وأضاف: "نحن نعمل في كافة المناطق وأيضا في البقاع وبيروت وشمال الليطاني وجنوبه، وتؤدي كل هذه الأشياء مجتمعة مفعولا قويا للغاية"، متوجها إلى عناصر الجيش قائلا: "إن العمل الذي تنجزونه هنا أهم عنصر في إعادة السكان. إذن انظروا، نشهد أياما خاصة وفترة أعياد، حيث ينصب تركيزنا جميعًا على العمل لكي يستطيع سكان دولة إسرائيل قضاء فترة الأعياد والعيش هنا بأمان وطمأنينة لسنوات طويلة".

بدوره، قال بار: "دولة إسرائيل لا يمكنها أن تحمي سكانها من الإرهابيين فقط عبر خطوط الحراسة في المراكز التجارية أو أمام الصواريخ فقط عن طريق بناء الملاجئ. يجب أن يكون الحل في أوكار الإرهابيين وخطوط الإنتاج"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب، على حدود السلام تكون الحماية على الجانب الخاص بالحدود. وعلى حدود الحرب تكون الحماية على جانبي الحدود مع حرية التحرك".

ولفت إلى أنه "في السنوات الأخيرة نرى تمركز حماس في لبنان، وهذا سيزداد لأنهم خرجوا من غزة والاستثمار سيكون هنا. سنواصل ملاحقتهم في كل مكان. سنظل نتذكر مجزرة السابع من أكتوبر، وسنتأكد من أن الدرس الذي تعلموه في الثامن من أكتوبر سيبقى في ذاكرتهم".

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس السابق للسي اي ايه: على إسرائيل ألا تغادر غزة واعتماد سياسة التطهير والسيطرة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

"وفيق صفا" هو المستهدف..اسرائيل تتحدّث عن عملية اغتيال في غارة وسط بيروت

الإعلام العبري : إسرائيل تعتقل صحفي أمريكي لكشفه أضرار الضربة الإيرانية وإفشائه معلومات حساسة

"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..

تقرير : إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية وستعيد النظر في عقيدتها العسكرية..

الأخبار الرئيسية

jabalia-damar-5-730x438

إعلام عبري: بقاء الفلسطينيين في جباليا يحبط “خطة الجنرالات”

6707eb214c59b7354b1decf4

الكشف عن حجم ومواقع الأضرار التي طالت مستوطنات الشمال جراء هجمات "حزب الله"

6708755a4236047ecf4c6130

دول عربية تبلغ واشنطن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لمهاجمة إيران

الإعلام العبري : حصار جباليا قد يستمر لأشهر بهدف تطبيق "خطة الجنرالات" لإخلاء شمال قطاع غزة

جنرال اسرائيلي: وجدنا بجنوب لبنان بنية تحتية لحزب الله لا تنتهي و تلّقينا معلوماتٍ استخباراتيّةٍ ممتازةٍ ولكن المفاجآت انتظرتنا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية