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"إسرائيل": ليس لدينا رغبة في احتلال لبنان

الجمعة 11 أكتوبر 2024 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": ليس لدينا رغبة في احتلال لبنان



نيويورك/سما/

أكد مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون أن تل أبيب لا تنوي احتلال جنوب لبنان، وأن على إيران أن "تبقي يديها الملطختين بالدماء بعيدا عن لبنان".


وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي قال دانون: "لقد عانى الشعب اللبناني طويلا تحت طغيان هذه المنظمة الإرهابية. نعلم جميعا نهاية هذا الصراع. سيتم طرد حزب
ثم تساءل السفير الإسرائيلي كيف سيتم المحافظة على ذلك بمجرد تحقيقه ومن سيكون المسؤول عن ضمان استمراره، مشيرا إلى أن "الإجابة تكمن في أيدي الجيش اللبناني واليونيفيل.. لا يتعين عليهم الوفاء بواجباتهم الحالية بموجب القرار 1701 فحسب، بل يجب علينا إصلاح تلك الالتزامات".

واعتبر أن "الشعب اللبناني المحتجز كرهينة لدى حزب الله هو الذي يحتاج إلى تنفيذ ذلك بالإضافة إلى إسرائيل"، مضيفا: "لا ترغب إسرائيل في التواجد في جنوب لبنا”. هدفنا حماية شعبنا وليس احتلال الأراضي اللبنانية".

ومن أجل خلق وضع لا تحتاج فيه إسرائيل إلى القيام بذلك، دعا دانون مجلس الأمن الدولي إلى "ضمان وجود الآليات الصحيحة للجيش اللبناني واليونيفيل للوفاء بالتزاماتهما".

وتوجه دانون إلى القائم بأعمال سفير لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم، قائلا: "لقد استمعت إلى كلماتك وإداناتك بعناية فائقة، لكن الحقيقة هي أنه يجب عليك أن تجلس بجانبي، وليس بجانب الممثل الإيراني لأنه، سواء يمكنك الاعتراف بذلك أم لا، إسرائيل ولبنان والعالم الحر يقفون في نفس الجانب ضد النظام الإسلامي في إيران. علينا جميعا أن نعلن أن على إيران أن ترفع يديها الملطختين بالدماء عن لبنان".

ثم تابع كلامه متحدثا باللغة العربية في نداء مباشر إلى الشعب اللبناني: "لبنان ملك للبنانيين وليس للإيرانيين".

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