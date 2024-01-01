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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في "حزب الله"

الجمعة 11 أكتوبر 2024 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل، وتدمير أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة وتصفية قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل ويدعى غريب الشجاع الذي كان مسؤولا عن مخططات عديدة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه منطقة رمات نفتالي".


وأعلن أن "قوات الجيش كشفت ودمرت منصات صاروخية جاهزة للإطلاق باتجاه قوات الجيش وأراضي دولة إسرائيل"، مبينا أن "قوات من لواء 228 وجهت الطائرات الحربية لاستهداف مسلحين كانوا يعملون في مبنى مجاور لقواتنا في جنوب لبنان. بعد الهجوم، تم رصد العديد من الانفجارات الثانوية التي تدل على وجود أسلحة في المنطقة".

وأضاف: "كما أغارت طائرات سلاح الجو يوم أمس على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ونقطة مراقبة ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

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