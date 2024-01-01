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اشتباه بتسلل مسلحين إلى بلدات حدودية بالجليل الأعلى

الجمعة 11 أكتوبر 2024 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباه بتسلل مسلحين إلى بلدات حدودية بالجليل الأعلى



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باحتمال تسلل مسلحين إلى بلدات حدودية بالجليل الأعلى، وأشارت إلى أن السلطات طلبت من السكان التزام منازلهم.


وأعلن المجلس الإقليمي الجليل الأعلى أنه بسبب الحادث الأمني في منطقة دالتون ريدج، تم إغلاق الطريق السريع 90 من أيليت هاشار إلى الشمال أمام حركة المرور.

هذا وأطلقت رشقة صاروخية من لبنان باتجاه حيفا شمال فلسطين المحتلة، وسقط صاروخين في كريات بيالك شمال حيفا.
وأفادت القناة 14 بأن إسرائيليا قتل وأصيب آخر آخر بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستوطنة يرؤون في الجليل الأعلى.

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