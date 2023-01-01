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الجيش الإسرائيلي يُعرّف غزة رسميا بـ "ساحة قتال ثانوية"..

الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يُعرّف غزة رسميا بـ "ساحة قتال ثانوية"..



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، ، عن إن الجيش الإسرائيلي قام رسميًا بتعريف  غزة على أنها ساحة قتال ثانوية، لأول مرة منذ 7 أكتوبر.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن مُعظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، باقتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و166 إصابة خلال 24 ساعة، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي 42065 شهيدا و97886 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتواصل إسرائيل تضييق الخناق وتشدد الحصار على شمالي قطاع غزة لعزله عن مدينة غزة لليوم السادس على التوالي، كما يكثف جيش الاحتلال عملياته لتدمير ما تبقى من منازل ومنشآت وممتلكات للفلسطينيين شمالي القطاع، في حين يبدو أن إسرائيل تسعى لتوسيع المناطق العازلة التي تعمل عليها منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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