الإعلام العبري : حصار جباليا قد يستمر لأشهر بهدف تطبيق "خطة الجنرالات" لإخلاء شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، 11 أكتوبر 2024، إن حصار مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، قد يستمر لأشهر.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن هذا الحصار يأتي في محاولة لتطبيق "خطة الجنرالات" لترحيل حوالي 300 ألف مواطن من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأضافت أنه يأتي كذلك من أجل منع الإمداد عن المقاومين الفلسطينيين في الشمال، "لكن السكان يرفضون النزوح". وفق الصحيفة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في شمالي قطاع غزة في اليوم الـ371 لحربه على القطاع، إذ طوّقت قواته جباليا وبعض المناطق المحيطة بها، فيما أعلن الاحتلال عن مقتل 3 من جنوده خلال اشتباكات بشمالي غزة.

وأفادت تقارير إعلامية اسرائيلية أن الجنود الثلاثة قُتلوا في جباليا شمالي غزة، وأحدهم ضابط برتبة رائد ويشغل منصب "نائب قائد سرية".

وتواصل إسرائيل تضييق الخناق وتشدد الحصار على شمالي قطاع غزة لعزله عن مدينة غزة لليوم السادس على التوالي، كما يكثف جيش الاحتلال عملياته لتدمير ما تبقى من منازل ومنشآت وممتلكات للفلسطينيين شمالي القطاع، في حين يبدو أن إسرائيل تسعى لتوسيع المناطق العازلة التي تعمل عليها منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، باقتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و166 إصابة خلال 24 ساعة، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي 42065 شهيدا و97886 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.