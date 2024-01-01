أونروا": أطفال غزة يولدون قصار القامة وناقصي الوزن بسبب سوء التغذية

غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في غزة، إن الأطفال يولدون في القطاع قصار القامة، وبوزن أقل من المعدل الطبيعي، مؤكدة أن هذا لم يحدث منذ عام 1948.

وأكد المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، في تصريحات إعلامية، أن تغيرات خطيرة حدثت خلال عام من الحرب على المستوى البنيوي والجيني بالنسبة للأطفال المولودين في قطاع غزة.

وبيّن أن بعض العائلات في قطاع غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين وهذا خطير خاصة على الأطفال والأمهات، بسبب نقص المساعدات التي تصل إليهم.

وحذر "أبو حسنة"، من عودة المجاعة سواء في شمال قطاع غزة أو جنوبه، لكون الوكالة لم تتمكن من توزيع الحصص الغذائية على مليون فلسطيني في أغسطس/آب الماضي وعلى مليون و400 ألف فلسطيني في سبتمبر/أيلول الماضي.