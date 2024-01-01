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بيروت : ايقاف سوري متهم بالعمالة لإسرائيل في لبنان

الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت : ايقاف سوري متهم بالعمالة لإسرائيل في لبنان



بيروت /سما/

أوقفت السلطات اللبنانية، شخصا من الجنسية السورية، متّهما بالعمالة لصالح إسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، قبيل انتصاف ليل الخميس.

وذكرت الوكالة أن "دورية من معلومات الأمن العام - دائرة الأمن القومي في الشوف، أوقفت بعد عمليات رصد ومتابعة، شخصا من الجنسية السورية (م. ا. ح.) في بلدة دير القمر، وهو متهم بالعمالة لإسرائيل".

وأكّدت الوكالة أن "مهمّته كانت تحديد مواقع، والكشف عليها، بعد قصفها".

وذكرت أنه "حضر إلى منطقة الشوف، بعدما كان تعرض لإصابة في منطقة بيروت".

واستهدف عدوان إسرائيلي مساء الخميس، منطقتي رأس النبع والنويري الواقعتين خارج الضاحية الجنوبية ووسط العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن المستهدف هو مسؤول الأمن الداخلي والقيادي في حزب الله وزوج شقيقة حسن نصر الله، وفيق صفا، بينما أعلن قيادي في حزب الله فشل محاولة الاغتيال ونجاة صفا.

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