371 يوما من العدوان على قطاع غزة: مجازر مستمرة وشهداء بالعشرات وجباليا محاصرة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 371 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 55 شهيد و 166 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42065 شهيد و 97886 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتستمر العملية العسكرية في مخيم جباليا لليوم السابع على التوالي.

وتطلق قوات الاحتلال النار على كل من يتحرك داخل المخيم ومن يحاول الخروج عبر طرق غير تلك التي حددتها قوات الاحتلال.

واستشهد ثمانية مواطنين في قصف على تجمع للمواطنين قرب دوار أبو شرخ جنوب المخيم فيما ارتقى شهداء وجرحى بقصف منزل في منطقة الجرن غرب المخيم.

وفي غزة استشهد تسعة مواطنين في ثلاث غارات متفرقة بينها غارة استهدفت عيادة الرمال وخمسة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وسط قطاع غزة

وارتفع إلى 28 عدد الشهداء في قصف مدرسة رفيدة بدير البلح إضافة إلى 54 جريح.

وقالت مصادر طبية استشهاد الولاء وسام الأقرع 13 عام والأمين سليمان الأقرع 25 عام متأثرين بجراحهما.

وارتقت شهيدة وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكرد الذي يؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

واصيب أربعة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة دويك في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد اثنين من المواطنين في غارة على مخيم المغازي وهما:

سليمان فتحي السعايدة وعبد السلام محمد أبو عابد 38 عام.

جنوب القطاع

وتواصل إسرائيل تدمير المنازل في رفح الشهر السادس على التوالي.

وارتقى شهيدان من عائلة صيدم في قصف إسرائيلي غرب رفح.