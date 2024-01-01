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الاردن تحذر من إقدام إسرائيل على مصادرة المقر الرئيس للأنروا بالشيخ جراح

الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن تحذر من إقدام إسرائيل على مصادرة المقر الرئيس للأنروا بالشيخ جراح



القدس المحتلة/سما/

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن من إقدام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، معبرة عن إدانتها الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها.

وشدد السفير القضاة على أن استهداف الأنروا المتكرر يمثل تعديا واضحا على حصانة المؤسسات الأممية، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك القرار رقم 2730 الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وحذر السفير القضاة من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسيا وعرقلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وخصوصا في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية.

كما شدد السفير القضاة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الأنروا سياسيا وماليا لحماية ولايتها الأممية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

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