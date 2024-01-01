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"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..

الخميس 10 أكتوبر 2024 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لوموند" الفرنسية : بايدن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم على ايران..



القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي تعتبر ذات علاقات راسخة في البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن، بحسب مصادر، أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتفكيك حزب الله.

وبعد التقييمات الأمنية المشتركة التي أجراها البنتاغون في الولايات المتحدة مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع وبعد محادثة رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس بايدن الليلة الماضية، اقتنع الرئيس بمنح إسرائيل "الإذن" الوقت اللازم" لتفكيك قدرات حزب الله.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت لديها انطباع خلال الأسابيع القليلة الماضية بأن التحركات الإسرائيلية ضد حزب الله خلال الأسابيع القليلة الماضية، مثل: تفجير أجهزة الاستدعاء الخاصة بحزب الله و إن القضاء على كبار ضباط الحزب، بما في ذلك حسن نصر الله، قد خلق فرصة غير مسبوقة لتفكيك قدرات حزب الله العسكرية دون التحول إلى حرب واسعة النطاق.

وذكرت الصحيفة أن بايدن وافق على قيام إسرائيل بعملية طويلة الأمد ضد حزب الله في لبنان، طالما أنه من غير المتوقع أن تتوسع هذه العملية إلى نظام كامل.

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