مستشفيات ومرافق الصحة في شمال قطاع غزة مهددة بالتوقف خلال 24 ساعة

غزة / سما/

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس10/10/2024م، أن وجميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة شمال قطاع غزة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة اثر يقام الاحتلال بإرجاع الوقود القادم للمرة الخامسة على التوالي

وقال الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي:" جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقوم بإرجاع السولار القادم إلى مستشفيات محافظتي غزة وشمال غزة للمرة الخامسة على التوالي، وهذا يعني أن جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة، وأن ما يتوفر من الوقود لا يكفي لأكثر من 24 ساعة وبعض المرافق رصيدها صفر".

وأضاف:" إننا أمام جريمة مكتملة الأركان يُنفذها جيش الاحتلال في إطار تدمير وإسقاط المنظومة الصحية والمستشفيات، وخاصة في محافظتي غزة والشمال، وإن هذه الجريمة تأتي في ظل الواقع المرير الذي يعيشه الواقع الصحي المنهار في المحافظتين خصوصاً مع وجود 700,000 إنسان فيهما".

وحمل الإعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة إسقاط المنظومة الصحية بشكل مقصود ومتعمد وفق خطة مرتبة أعدها الجانبان، مطالباً" المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإدخال مادة الوقود إلى المحافظتين قبل خروج جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة عن الخدمة بمحافظتي غزة والشمال".