جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس10/10/2024م ، مقتل ثلاثة جنود "إسرائيليين" وإصابة آخرين على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب موقع "حدشوت بزمان"، فإن 3 جنود سقطوا قتلى في حادث خطير بمخيم جباليا من الفرقة (162)، مشيرا إلى أن قوة من حماس حاولت اختطاف احد الجنود.

في حين، قالت مواقع للمستوطنين :" حدث صعب في غزة .. وسننتظر المتحدث باسم الجيش" في إشارة إلى الحدث الأمني في جباليا.

ولليوم السادس على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جباليا، فقد أعلنت القسام في عدة بلاغات عسكرية عن استهداف جنود وآليات الاحتلال، فيما أعلنت سرايا القدس استهدافها جنود الاحتلال وآلياته، فضلا عن قصفها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حربه الشرسة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة إلى 42010 شهيدا و97720 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.