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إيطاليا: ما قامت به اسرائيل تجاه كتيبتنا في اليونيفيل جريمة حرب

الخميس 10 أكتوبر 2024 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: ما قامت به اسرائيل تجاه كتيبتنا في اليونيفيل جريمة حرب



 أثار استهداف الجيش الإسرائيلي موقع لليونيفيل في جنوب لبنان غضباً عارماً في إيطاليا، التي اعتبرته جريمة حرب واستهداف متعمد للقوات الدولية.

كما أعربت فرنسا عن "قلقها العميق" بعد الهجوم، وثالن أنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن إطلاق النار على قوات اليونيفيل، وأكدت أن حماية قوات الأمم المتحدة واجب على جميع الأطراف.

وتحدث وزير الدفاع الإيطالي غيدو كورسوتو بقسوة وقال: "لم يكن هذا خطأ، ولم يكن عطلا، كان إطلاق نار متعمدا، جريمة حرب. نحن لا نتلقى أوامر من إسرائيل

وأضاف أن "السفير الإسرائيلي فشل في تقديم تفسير لهذه الهجمات". وتابع قائلا"إطلاق النار كان متعمداً لإجبار جنودنا على الفرار حتى لا نشهد ما تنوي إسرائيل فعله في لبنان".

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