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الصحة : 55 شهيدا و166 اصابة خلال يوم في غزة

الخميس 10 أكتوبر 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 55 شهيدا و166 اصابة خلال يوم في غزة



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و166 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 42,065 شهيدا و97,886 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



ولفتت الصحة الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 370 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

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