محادثات القاهرة..مصر تضغط على فتح وحماس من أجل وقف إطلاق النار وادارة القطاع

القاهرة/سما/

يواصل ممثلون عن حركتي فتح وحماس المحادثات في القاهرة بمشاركة ضباط في المخابرات العامة المصرية في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان .

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن مصر تحاول الدفع بالاتفاق بين الطرفين بشأن إنشاء هيئة لإدارة قطاع غزة والمعابر الحدودية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل. الأمر الذي سيؤدي إلى عودة الاسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وتعارض مصر وفتح وحماس أي تواجد إسرائيلي على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وقال مسؤول كبير آخر في حماس إن الحركة تعارض تشكيل لجان لإدارة قطاع غزة، لأن تشكيلها سيبعث برسالة مفادها أن قطاع غزة منفصل عن فلسطين، وبالتالي تطالب الحركة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة القطاع .

وأضاف أن حماس تعمل على إفشال المخططات الإسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وقد أوضحت موقفها لمصر بأنها تدعم تشكيل حكومة تكون مسؤولة عن قطاع غزة والضفة الغربية.