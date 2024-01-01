التفاصيل الكاملة لكمين القسام المركب في سرية مشاة "إسرائيلية" بجباليا..

غزة /سما/

أوقعت كتائب القسام، اليوم الخميس، سرية مشاة "إسرائيلية" في كمين مركب شرق معسكر جباليا.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إن مجاهدي القسام أوقعوا سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا.

وأضافت أنه فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود، إلى جانب تفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر"، واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم".

وتابعت في بلاغها: "بعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة ، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

إلى ذلك، أعلنت القسام تمكن مجاهدو القسام من استهداف دورية استطلاع للعدو مكونة من جيبين و 4 جنود صهاينة بطائرة مسيرة "انتحارية" شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.