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الشاباك يزعم: أحبطنا عملية في تل أبيب وتم اعتقال 5 أشخاص من الطيبة

الخميس 10 أكتوبر 2024 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم: أحبطنا عملية في تل أبيب وتم اعتقال 5 أشخاص من الطيبة



القدس المحتلة / سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الخميس، عن إحباط هجوم خطط له خمسة مواطنين من مدينة الطيبة.

وأكدت السلطات الإسرائيلية اعتقال الخمسة بعد شهر من التحقيقات السرية، بزعم تشكيل "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم "داعش".

وقال الشاباك في بيانه ان "جهاز الشاباك والشرطة الاسرائيلية ومقاتلو "جدعون الـ 33" احبطوا هجومًا متفجرًا في مركز "عزرائيلي التجاري" في تل أبيب خطط له 5 من سكان الطيبة الذين أنشأوا بنية تحتية مرتبطة بتنظيم داعش".

وتابع البيان "وقد سُمح بنشر ذلك في بيان مشترك من قبل الشاباك والشرطة الاسرائيلية، حيث ورد أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم في الأيام المقبلة بناء على نتائج التحقيق. وأجرت قوات الأمن الاسرائيلي تحقيقاً سرياً حول الفرقة لمدة شهر، وفي نهايته تم القبض على الخمسة وضبط بحوزتهم "عملة". ويكشف التحقيق أن المشتبه بهم شاهدوا مقاطع فيديو على الإنترنت لهجمات في سوريا. وناقشوا كمية المتفجرات التي ستتطلب هدم أبراج "عزرائيلي"، ومن بين أمور أخرى، خططوا لتنفيذ هجوم على مركز تجاري باستخدام مركبة "إنفيرنو". بحسب زعمهم.

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