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الاحتلال يهدم للمرة الثانية منزل صحفي شمال الخليل

الخميس 10 أكتوبر 2024 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم للمرة الثانية منزل صحفي شمال الخليل



القدس المحتلة / سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، للمرة الثانية منزل صحفي، في بلدة شيوخ العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت بالجرافات والبواجر للمرة الثانية منزل الزميل الصحفي خالد خنة، في منطقة "البص" القريبة من بلدة شيوخ العروب، بعد اجبارهم على إخلائه.

وأضافت، أن المنزل يتكون من طابقين بمساحة 200 متر مربع، ويؤوي عائلته المكونة من خمسة أفراد، سكنوه حديثا.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال منزل خنة، بعد أن كان قد هُدم منزله ومنزل شقيقه نبيل عام 2019.

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