  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"اوتشا" : ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها

الخميس 10 أكتوبر 2024 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اوتشا" : ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها



بيروت/ وكالات/

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها، ما يؤكد اتساع حرب إسرائيل ضد "حزب الله" وتفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان.

وقال المكتب إن "الأزمة الإنسانية في لبنان تتدهور بمعدل ينذر بالخطر"، مشيرة إلى أن "الغارات الجوية الإسرائيلية لم تتكثف فحسب، بل توسعت أيضا إلى مناطق لم تكن متأثرة سابقا واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية".

وذكر أن "أوامر الإخلاء الصادرة لأكثر من 100 قرية وحي حضري في جنوب لبنان لا تزال تجبر الناس على الفرار، وأصبح ربع الأراضي اللبنانية يخضع الآن لأوامر التهجير العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف: "يتعرض القطاع الصحي في لبنان لضغوط هائلة من الهجمات المتواصلة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، كما يواجه قطاع التعليم في لبنان تحديات هائلة، حيث يتم حاليا إعادة توظيف غالبية المدارس العامة كملاجئ جماعية".

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينفذ "خطة الجنرالات".. هل ينجح؟

اعتقال إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية دخل إلى لبنان كصحافي

استشهاد أربعة شبان برصاص "مستعربين" في مدينة نابلس (فيديوهات)

موقع عبري يكشف بنود صفقة جديدة لوقف حرب غزة بيد نتنياهو ومصر والولايات المتحدة وقطر

ما الدور الذي يمكن لإيران والسعودية لعبه من أجل منع تحول لبنان إلى غزة ثانية؟

بايدن ونتنياهو يبحثان الهجوم الإسرائيلي المتوقع على إيران وسط توتر في العلاقات

الحرس الثوري الإيراني: سنسوّي عشرات المراكز الإسرائيلية مع الأرض وعمليتنا الأخيرة صدمت أمريكا وإسرائيل

الأخبار الرئيسية

مجزرة مروعة ينفذها الاحتلال في مدرسة "رفيدة" غرب دير البلح وسط قطاع غزة

مؤرّخٌ عسكريٌّ إسرائيليٌّ: الصراع مع إيران سيتحوّل لنوويٍّ وهذا كارثيّ..

واشنطن تُشكك في إطلاق إسرائيل النار على فلسطينيين حاولوا الهروب من الغارات في جباليا شمال قطاع غزة

موقع عبري يكشف بنود صفقة جديدة لوقف حرب غزة بيد نتنياهو ومصر والولايات المتحدة وقطر

مصادر أمريكية : بايدن يقترح على نتنياهو بدائل عن توجيه ضربة عسكرية لإيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية